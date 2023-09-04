Почти 400 пожаров произошло в Новосибирской области за август

За август на территории Новосибирской области произошло 394 пожара. Фото: Сергей ГАПОН

За август на территории Новосибирской области произошло 394 пожара. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Согласно статистике, в огне погибли шесть местных жителей. А 24 человека получили травмы различной степени тяжести.

В МЧС также назвали основные причины возгораний. Наиболее распространенная – неосторожное обращение с огнем. Из-за этого произошло 247 пожаров.

В 78 случаях причиной ЧП становилось неправильное использование электрооборудования. Еще в 16-ти – нарушение правил устройства и эксплуатации печей.

− Рост числа пожаров в период с 1 по 31 августа зафиксирован в Искитиме, Искитимском районе Новосибирской области и Бердске, − уточнили в МЧС.

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