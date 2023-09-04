В ГИБДД раскрыли подробности аварии с участием полицейской машины в Новосибирске

Три машины столкнулись на территории Первомайского района Новосибирска. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

Стали известны подробности массового ДТП, одним из участников которого стал полицейский автомобиль УАЗ. Три машины столкнулись на территории Первомайского района Новосибирска 4 сентября.

Как рассказали в Госавтоинспекции по городу, аварию спровоцировал водитель ГАЗели. Он ехал по Бердскому шоссе со стороны улицы Большевистской в сторону улицы Электровозной.

В какой-то момент мужчина врезался в автомобиль «Мазда». После этого легковушка столкнулась со служебной машиной.

− ДТП оформлено с материальным ущербом. Все обстоятельства устанавливаются, − подчеркнули в Госавтоинспекции по Новосибирску.

В ДТП обошлось без пострадавших.

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