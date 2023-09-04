«Ростелеком» организовал показ фильма в рамках фестиваля «Наше кино»

Фото: Департамент внешних коммуникаций МРФ «Сибирь»

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Новосибирской области и Движения общественной поддержки «Сделай выбор».

Премьера состоялась на 31-м фестивале российского кино «Выборг», где фильм завоевал первый приз и другие награды.

Сюжет строится на воспоминаниях героини о подруге юности. Главную роль исполнила Елена Яковлева, а прототипом героини стала мама режиссера.

- Для «Ростелекома» в Новосибирске хорошая традиция - поддерживать культурные проекты федерального уровня. Не первый раз мы сотрудничаем с Центром «Победа» - это очень комфортная и перспективная для нас площадка с учетом того, как стремительно развивается наш видеосервис Wink, - сказал вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

Фото: Департамент внешних коммуникаций МРФ «Сибирь»

Состоялась творческая встреча с режиссером Антоном Коломейцем, продюсером Анной Шалашиной и членами съемочной группы, артистками труппы «Красного факела» Галиной Алёхиной, Еленой Ждановой, Ириной Кривонос.

- Я очень благодарен родителям, которые помогли мне воссоздать атмосферу и настроение 1970-х - они много рассказывали о своей молодости. Папа дотошно подбирал аутентичную музыку. Мы хотели бережно рассказать об эпохе и людях, о том, что молодость - прекрасное время даже в годы застоя, - сказал режиссер и автор сценария Антон Коломеец.