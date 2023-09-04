Новосибирская область готова к новому отопительному сезону. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Новосибирске в понедельник, 4 сентября, прошло еженедельное оперативное совещание. Провел его губернатор региона Андрей Травников. Доклад о подготовке к новому отопительному сезона на нем представил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.

Согласно докладу, на сегодняшний день в НСО подготовили следующие объекты ЖКХ: это 43,2 млн кв. м сетей жилищного фонда (90%); 955 котельных (85%); 4421 км тепловых сетей (87%); 9617 км водопроводных сетей (91%). По данным Архипова, запас угля на складах котельных сейчас составляет 80% от нормы.

Как сообщили в правительстве НСО, на подготовку к отопительному периоду, включающему восстановительные и ремонтные работы, а также формирование запаса топлива и погашение задолженности, предусмотрена господдержка. Сумма ее составляет 2 млрд 520 млн рублей. Выделят деньги на эти цели из бюджета области.

Известно, что на ряде объектов еще проводят ремонтно-восстановительные работы. А на 7 участках их полностью завершили. Также объекты эти благоустроили.

Масштабный проект проводят в рабочем поселке Мошково. Там комплексно модернизируют систему теплоснабжения. Включает модернизация строительство 5 газовых котельных вместо угольных. А также оборудование 14,3 км сетей теплоснабжения.

В правительстве добавили, что по поручению губернатора Андрея Травникова продолжают вести работы по повышению безопасности энергоснабжения жилых домов в Новосибирске

– Мэрией в министерство ЖКХ представлена заявка на выполнение проектно-изыскательских работ с целью перевода 86 многоквартирных домов со сжиженного на значительно более безопасный природный газ в рамках подпрограммы «Газификация» государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области», – сообщает правительства.

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