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НовостиПроисшествия4 сентября 2023 6:56

Стало плохо за рулем: в Новосибирске женщина на «Тойоте» врезалась в дерево

В Новосибирске женщина на «Тойоте» потеряла сознание и врезалась в дерево
Анастасия ХРОМЫХ
Прямо во время движения автомобиля 67-летняя женщина потеряла сознание. Фото: «Экстренный НСК»

Прямо во время движения автомобиля 67-летняя женщина потеряла сознание. Фото: «Экстренный НСК»

В Октябрьском районе Новосибирска женщине-водителю стало плохо за рулем. Инцидент произошел в понедельник, 4 сентября, на улице Никитина.

Сибирячка ехала на машине марки «Тойота». Прямо во время движения автомобиля 67-летняя женщина потеряла сознание.

Легковушка вылетела с дороги и врезалась в дерево, сообщили в телеграм-канале «Экстренный НСК». На место вызвали скорую помощь, медики забрали пострадавшую в ближайшую больницу.

Однако, по имеющейся информации, спасти сибирячку не удалось. Женщина скончалась в реанимации.

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