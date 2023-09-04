В лесах Новосибирской области клещи продолжают атаковать грибников

За прошедшую неделю клещи укусили 250 человек. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Новосибирской области зафиксировали всплеск активности клещей. Об этом на оперативном совещании 4 сентября сообщил глава регионального Минздрава Константин Хальзов.

За прошедшую неделю клещи укусили 250 человек. «Жертвами» насекомых чаще всего становились грибники, которые заполонили местные леса в период грибного сезона.

− Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. За эту неделю с подозрением на клещевой энцефалит госпитализировали 13 человек, − рассказал Константин Хальзов.

Министр здравоохранения Новосибирской области призвал местных жителей соблюдать меры предосторожности во время прогулок по лесу.

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