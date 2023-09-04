36 кошек и собак из Новосибирска отдохнули в Турции этим летом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В понедельник, 4 сентября, стало известно, что в Турции этим летом побывали 36 собак и кошек из Новосибирска. Четвероногие отдохнули за границей вместе с хозяевами, сообщает Сибирское таможенное управление. Всего за сезон за рубежом побывали 58 питомцев.

– Главным направлением въезда и выезда питомцев стала Турция – здесь с июня по конец августа побывали 36 животных, 10 кошек и собак посетили Таиланд, 5 – Китай, 2 – Египет. Также пушистые туристы из Новосибирска побывали в Азербайджане, Таджикистане, Узбекистане, – уточнили в управлении.

Известно также, что с начала 2023 года таможенники Новосибирска оформили вывоз за границу 88 и ввоз 64 собак и кошек.

Для пересечения границы необходимо письменно задекларировать питомцев.

– Без разрешения на ввоз и карантинирования допускается ввоз собак и кошек, перевозимых для личного пользования в количестве не более 2-х голов, в сопровождении международного паспорта, с отметкой о проведении клинического осмотра в течение 14 дней перед отправкой, – уточнили в Сибирском таможенном управлении.

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