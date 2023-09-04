В Новосибирской области проходит досрочное голосование на экстерриториальном избирательном участке

Избирательный участок №8170, где жители новых регионов смогут отдать свои голоса за представителей той или иной политической партии, находится по адресу: ул. Романова, 23 (Центр молодежи «Альтаир»). С 1 по 3 сентября он работает с 8.00 до 20.00 часов, а 4 сентября - с 8.00 до 15.00 часов.

Кроме того, как рассказала председатель УИК №8170 Татьяна Гладилина, организованы выездные голосования в пунктах временного размещения в Новосибирске, а также выезды в муниципалитеты области.

- Всего у нас запланировано восемь выездных пунктов для голосования по территории области. Это и Барабинск, и Мошково, и Черепаново, и Бердск, и ряд других. Там будут голосовать избиратели из близлежащих территорий. Поэтому мы думаем, что голосование пройдет активно. Это дополнительная форма голосования с выездом в населенные пункты, она предусмотрена нашим законодательством и востребована на этих выборах в связи с тем, что участок у нас один, а избиратели проживают на территории всей области, - отметила Татьяна Александровна.

Ирина Юрьевна вместе с дочерью и внучкой из Донецка. На избирательный участок они пришли все вместе.

- Я считаю, что это долг каждого человека - сходить на голосование, - отмечает женщина. С этим согласна и Галина Васильевна, чья семья приехала в Новосибирск из Херсонской области: - Мы здесь, а душа там. Поэтому голосование - это важно для нас. Надеемся, что те, кого мы выберем, многое сделают для Херсонщины, улучшат там жизнь,

После завершения досрочного голосования участковой комиссией будут посчитаны избирательные бюллетени по всем четырем новым субъектам и составлены итоговые протоколы, которые сразу же будут направлены в соответствующие избиркомы новых регионов.