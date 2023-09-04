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НовостиОбщество4 сентября 2023 4:57

Глава СКР Бастрыкин заинтересовался вырубкой леса в новосибирском Академгородке

По словам местных, лес уничтожают незаконно
Анастасия ХРОМЫХ
Глава СКР Бастрыкин заинтересовался вырубкой леса в новосибирском Академгородке.

Глава СКР Бастрыкин заинтересовался вырубкой леса в новосибирском Академгородке.

Фото: Иван ПРОХОРОВ

Историей с вырубкой деревьев в Академгородке заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин. Тревогу забили жители Советского района Новосибирска.

Местные заявили, что вырубка производится незаконно. По их словам, очищенные от растительности участки отдают под застройку. Сибиряки обратились в правоохранительные органы с просьбой разобраться в ситуации.

Новосибирские следователи организовали проверку. Им предстоит установить, законно ли вырубается лес в Академгородке.

− Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Долгалеву Е.Г. представить доклад об обстоятельствах, установленных в рамках проверки, − говорится на сайте Следственного комитета РФ

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