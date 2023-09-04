Новосибирцев напугала девушка, лежавшая на воде.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Жители Советского района Новосибирска заметили на воде человека. Он лежал на поверхности воды. Взволнованные очевидцы вызвали спасателей.
– На место выехали специалисты и установили, что на воде находится девушка. Она, лежа на доске сапсёрфинга, плыла по течению, – говорится в сводке МАСС.
С девушкой, напугавшей горожан, провели беседу и доставили ее на берег.
В МАСС предупреждали, что сейчас купаться и плавать на сапах опасно. Из-за холодной воды могут начаться судороги. Это чревато утоплением.
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