Новосибирцев напугала девушка, лежавшая на воде. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители Советского района Новосибирска заметили на воде человека. Он лежал на поверхности воды. Взволнованные очевидцы вызвали спасателей.

– На место выехали специалисты и установили, что на воде находится девушка. Она, лежа на доске сапсёрфинга, плыла по течению, – говорится в сводке МАСС.

С девушкой, напугавшей горожан, провели беседу и доставили ее на берег.

В МАСС предупреждали, что сейчас купаться и плавать на сапах опасно. Из-за холодной воды могут начаться судороги. Это чревато утоплением.

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