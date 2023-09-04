Мёртвого мужчину вытащили из Юго-Западного карьера в Новосибирске.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Ленинском районе Новосибирска в карьере «Юго- Западный» очевидцы заметили в воде тело. Они вызвали на место спасателей.
– Тело находилось в 10 метрах от берега. Виднелось на поверхности воды. Сотрудники службы спасения вытащили его из воды и доставили на берег, – говорится в сводке МАСС.
Оказалось, что в воде находился мертвый неизвестный мужчина. Труп передали сотрудникам полиции. Они установят личность человека, а также то, при каких обстоятельствах он погиб.
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