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НовостиПроисшествия4 сентября 2023 2:52

Мёртвого мужчину вытащили из Юго-Западного карьера в Новосибирске

Труп мужчины вытащили из новосибирского карьера
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Мёртвого мужчину вытащили из Юго-Западного карьера в Новосибирске.

Мёртвого мужчину вытащили из Юго-Западного карьера в Новосибирске.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ленинском районе Новосибирска в карьере «Юго- Западный» очевидцы заметили в воде тело. Они вызвали на место спасателей.

– Тело находилось в 10 метрах от берега. Виднелось на поверхности воды. Сотрудники службы спасения вытащили его из воды и доставили на берег, – говорится в сводке МАСС.

Оказалось, что в воде находился мертвый неизвестный мужчина. Труп передали сотрудникам полиции. Они установят личность человека, а также то, при каких обстоятельствах он погиб.

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