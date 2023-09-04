В НСО возбудили уголовное дело на подрядчика за мошенничество на 700 тысяч. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прокуратура Новосибирского района проверила ход капремонта трех многоквартирных домов в поселке Кудряшовский. В ходе проверки сотрудники ведомства выявили нарушения.

– По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при проведении ремонта многоквартирных домов, – сообщает прокуратура Новосибирской области.

В ведомстве установили, что подрядчик завысил объемы ремонта крыш домов и подвала более чем на 700 тысяч рублей. Материалы проверки прокурор направил в СК, после их рассмотрения в ведомстве возбудили дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере».

Ход и расследование уголовного дела контролируют в прокуратуре.

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