Двух травмированных дубоносов спасают новосибирские волонтеры. Фото: Центр реабилитации диких животных Новосибирск.

В новосибирском Центре реабилитации диких животных спасают двух дубоносов. У птиц, поступивших к волонтерам, диагностировали травмы.

– Первый дубонос поступил 3 сентября. Пострадавшую птицу нашли в поселке Ордынское. У дубоноса диагностировали черепно-мозговую травму, заторможенность. Кости у птицы целые. Еще один дубонос поступил в центр тоже 3 сентября. Только из Криводановки. У птицы также черепно-мозговая травма. Кроме того, у дубоноса закрытый перелом крыла. А еще выдраны перья из хвоста, – рассказали в Центре реабилитации диких животных.

В первом случае прогнозы по дубоносу осторожные. А вот во втором – неблагоприятные.

Если птиц удастся выходить, их выпустят на волю.

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