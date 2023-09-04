Поиски пенсионерки в красной олимпийке завершились в Новосибирской области. Фото: ПСО "ЛизаАлерт НСО".

В городе Обь Новосибирской области завершились поиски 75-летней пенсионерки. Об исчезновении женщины накануне сообщали волонтеры. О ее местонахождении было неизвестно с 3 сентября.

– Найдена! Жива, – проинформировали в ПСО «ЛизаАлерт НСО».

В отряде поблагодарили всех, кто участвовал в поисках пенсионерки: распространял информацию в Сети, делал репосты, готов был выехать на поиски.

При каких обстоятельствах нашли пожилую женщину, в ПСО не раскрыли. Известно, что в день пропажи пенсионерка была одета в красную олимпийку.

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