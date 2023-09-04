Пробки в 6 баллов сковали Новосибирск 4 сентября.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В первый учебный день после летних каникул Новосибирск сковали пробки в 6 баллов. Рассказываем, где, по данным «2ГИС», самые сильные заторы.
Традиционно, пробка на площади Труда, а также проезде Энергетиков. Не проехать по улицам Котовского, Ватутина и Станиславского. Пробки на Троллейной, Титова, а также на Немировича-Данченко. Затор на Октябрьском мосту.
На правом берегу не проехать по улицам Кирова, Никитина и Добролюбова. На улицах Кошурникова и Бориса Богаткова тоже заторы.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер