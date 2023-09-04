Пробки в 6 баллов сковали Новосибирск 4 сентября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В первый учебный день после летних каникул Новосибирск сковали пробки в 6 баллов. Рассказываем, где, по данным «2ГИС», самые сильные заторы.

Традиционно, пробка на площади Труда, а также проезде Энергетиков. Не проехать по улицам Котовского, Ватутина и Станиславского. Пробки на Троллейной, Титова, а также на Немировича-Данченко. Затор на Октябрьском мосту.

На правом берегу не проехать по улицам Кирова, Никитина и Добролюбова. На улицах Кошурникова и Бориса Богаткова тоже заторы.

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