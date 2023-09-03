В Новосибирске волонтеры спасли кошку, брошенную в костер

Под Новосибирском волонтеры краснообского приюта спасли кошку, которую подростки бросали в костер. Фото: предоставлено Еленой/Сибкрай.ru.

В Новосибирске волонтеры вылечили кошку Ночку, которую бросили в костер. Об этом сообщили в группе «Помощь животным Новосибирск» «ВКонтакте».

ЧП случилось в июле 2023 года на дачах под Краснообском. Сторож спас животное, которое бросали в костер. Через неделю кошка пришла к мужчине, тот передал раненое животное волонтерам.

У бедняжки были сильные ожоги, уже начавшие рубцеваться. Особенно сильно пострадала голова: обожженную кожу так стянуло, что у животного перестали закрываться глаза. Волонтеры собрали более 25 тысяч рублей на операцию.

Полиция организовала проверку по факту публикаций. Ветеринары сделали третью операцию, вскоре кошку выпишут из ветклиники.

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Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

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