Жара под +24 градуса и дождь придут в Новосибирск 4 сентября

4 сентября в Новосибирске будет дождливо.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Новая рабочая неделя в Новосибирске начнется с дождей, хотя в понедельник, 4 сентября еще будет тепло. В ночь синоптики обещают +12…+14 градусов, а днем +22…+24.
— Будет переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, гроза, днем небольшой, местами умеренный дождь, гроза. Подует восточный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, местами с порывами до 14, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.
По Новосибирской области ночью потеплеет до +11…+16, местами будет +5…+10. , днем — до +15…+20, местами до +26. Ночью в отдельных районах пройдут небольшие дожди, днем местами кратковременные дожди с грозами, ночью и утром местами туманы.
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