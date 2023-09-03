Доброволец из Новосибирской области Иван Кухтиков погиб в зоне СВО

Боец отправился в зону СВО в сентябре 2022 года. Фото Администрация Черепановского района

26-летний боец Иван Кухтиков погиб в бою в зоне СВО. Об этом сообщила администрация Черепановского района Новосибирской области.

- 26 августа при выполнении боевых задач в ходе проведения СВО погиб наш земляк - водитель разведывательного отделения штурмовой бригады Кухтиков Иван Алексеевич. В сентябре прошлого года он добровольно принял решение отправиться защищать Родину и с честью исполнял свой долг российского солдата. Светлая память об Иване навсегда останется в сердцах его близких, друзей и коллег, - сообщили в администрации Черепановского района.

Иван Кухтиков родился в городе Черепаново, 10 лет назад окончил местную школу №3. Через три года получил диплом электрогазосварщика в Черепановском политехническом колледже, прошел срочную службу в Российской армии.

В администрации выразили соболезнования семье погибшего, родным и близким. Церемония прощания с бойцом запланирована на 4 сентября с 11.00 до 13.00 в РСКЦ им. С.А. Жданько.

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