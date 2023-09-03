Глава СКР Бастрыкин заинтересовался смертью 6-месячной девочки, погибшей в больнице

У ребенка была врожденная патология. Фото: предоставлено родителями девочками
Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о смерти шестимесячной девочки в больнице Новосибирска. Ранее ее родные сообщили о том, почему малышка умерла после пластической операции.
— Сообщается о несогласии родителей шестимесячной девочки с ходом установления обстоятельств ее смерти в больнице в мае прошлого года. Отмечается, что она скончалась в результате ненадлежащего оказания ей медицинской помощи, — сообщает Следственный комитет.
Напомним, врачи должны были убрать у шестимесячной Ангелины заячью губу - операция считается довольно распространенной. Но малышка не выжила: через три дня умерла в реанимации. Ее родители считают, что ребенок потерял много крови.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Кожа висела обрывками, губы разорваны»: стала известна причина смерти шестимесячной девочки после пластической операции
Родные назвали причину смерти девочки после пластической операции в НСО (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер