Глава СКР Бастрыкин заинтересовался смертью 6-месячной девочки, погибшей в больнице

У ребенка была врожденная патология. Фото: предоставлено родителями девочками

Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о смерти шестимесячной девочки в больнице Новосибирска. Ранее ее родные сообщили о том, почему малышка умерла после пластической операции.

— Сообщается о несогласии родителей шестимесячной девочки с ходом установления обстоятельств ее смерти в больнице в мае прошлого года. Отмечается, что она скончалась в результате ненадлежащего оказания ей медицинской помощи, — сообщает Следственный комитет.

Напомним, врачи должны были убрать у шестимесячной Ангелины заячью губу - операция считается довольно распространенной. Но малышка не выжила: через три дня умерла в реанимации. Ее родители считают, что ребенок потерял много крови.

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