Хочу рыбку, а не кабачок: белый медведь Кай из Новосибирского зоопарка отказался от завтрака

Кай с грустной мордочкой лег у бассейна и ждал рыбку на завтрак. Фото: Анна НОВИКОВА

Любимец публики белый медведь Кай из Новосибирского зоопарка решил повредничать, когда настало время завтрака. Он проголодался и решил взять сотрудников зоопарка «измором».

С грустной мордой он улегся на край бассейна и принялся вздыхать. Мишка не обращал внимание на то, что совсем рядом с ним лежит кабачок, а ждал, пока ему кинут мясо или рыбу.

Конечно, медведя потом покормили по графику. Но Кай считает, что иногда правила можно нарушить, особенно если это касается вкусняшек.

Напомним, ранее белые медвежата со своей мамой Гердой устроили игры с прыжками в воду.

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