В центр Новосибирска съехались полицейские машины с мигалками — рассказываем, что происходит

Горожане заметили полицейские автомобили в центре города.
Фото: Алена КУЛЕШОВА
Вечером 3 сентября в центре Новосибирска Мичурина горожане заметили около десятка полицейских автомобилей. Машины выстроились в ряд, у всех были работающие мигалки.
В ГУ МВД по Новосибирской области объяснили, что происходит
— Рядом находится Центральный отдел полиции №1, наряды готовятся к ночному дежурству. Это обычное дело, — пояснили КП-Новосибирск в ведомстве.
Напомним, ранее полицейские машины собирались около нового ЛДС во время подготовки к 100-летию ППС.
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