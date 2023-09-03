В центр Новосибирска съехались полицейские машины с мигалками — рассказываем, что происходит

Горожане заметили полицейские автомобили в центре города. Фото: Алена КУЛЕШОВА

Вечером 3 сентября в центре Новосибирска Мичурина горожане заметили около десятка полицейских автомобилей. Машины выстроились в ряд, у всех были работающие мигалки.

В ГУ МВД по Новосибирской области объяснили, что происходит

— Рядом находится Центральный отдел полиции №1, наряды готовятся к ночному дежурству. Это обычное дело, — пояснили КП-Новосибирск в ведомстве.

Напомним, ранее полицейские машины собирались около нового ЛДС во время подготовки к 100-летию ППС.

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