Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 сентября 2023 13:38

В центр Новосибирска съехались полицейские машины с мигалками — рассказываем, что происходит

В центр Новосибирска съехались полицейские машины с мигалками
Надежда РЫЖКИНА
Горожане заметили полицейские автомобили в центре города.

Горожане заметили полицейские автомобили в центре города.

Фото: Алена КУЛЕШОВА

Вечером 3 сентября в центре Новосибирска Мичурина горожане заметили около десятка полицейских автомобилей. Машины выстроились в ряд, у всех были работающие мигалки.

В ГУ МВД по Новосибирской области объяснили, что происходит

— Рядом находится Центральный отдел полиции №1, наряды готовятся к ночному дежурству. Это обычное дело, — пояснили КП-Новосибирск в ведомстве.

Напомним, ранее полицейские машины собирались около нового ЛДС во время подготовки к 100-летию ППС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске около нового ЛДС заметили десятки полицейских

У них шла подготовка к 100-летию ППС (подробнее)