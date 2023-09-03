В Новосибирске полиция проверяет ночную драку на остановке Дмитрия Шмонина

Участники конфликта не стали писать заявления в полицию. Фото: telegram-канал «Новосибирск с огоньком».
В Новосибирске двое мужчин устроили драку возле остановки на жилмассиве «Матрешкин двор». Очевидцы выложили видео в telegram-канале «Новосибирск с огоньком».
На видео двое мужчин затеяли перепалку, одного из участников конфликта удерживает девушка и его друзья. Конфликт прокомментировали в полиции:
-В ночь на 3 сентября в полицию поступало сообщение о драке у дома по улице Шмонина. Сотрудники полиции на место выезжали. Заявлений от участников конфликта не поступило. Проводится проверка, обстоятельства устанавливаются, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
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