В Новосибирске полиция проверяет ночную драку на остановке Дмитрия Шмонина

Участники конфликта не стали писать заявления в полицию. Фото: telegram-канал «Новосибирск с огоньком».

В Новосибирске двое мужчин устроили драку возле остановки на жилмассиве «Матрешкин двор». Очевидцы выложили видео в telegram-канале «Новосибирск с огоньком».

На видео двое мужчин затеяли перепалку, одного из участников конфликта удерживает девушка и его друзья. Конфликт прокомментировали в полиции:

-В ночь на 3 сентября в полицию поступало сообщение о драке у дома по улице Шмонина. Сотрудники полиции на место выезжали. Заявлений от участников конфликта не поступило. Проводится проверка, обстоятельства устанавливаются, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber