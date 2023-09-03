«Хорошо, что не на голову»: на сибирячку в троллейбусе упал большой болт

Инцидент произошел в троллейбусе №5. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Новосибирска пожаловалась на старые троллейбусы. Она опубликовала пост на своей странице «Вконтакте», рассказав, что едва не пострадала во время одной из поездок.

— В пятницу ехала на троллейбусе №5, от своей родной остановки «ДК Энергия» в сторону площади Ленина. В старом дребезжащем троллейбусе, на котором, наверное, ещё Макар телят гонял. Было это в районе 15 часов. На остановке «Метро Красный проспект» троллейбус со скрежетом распахнул двери. Я приготовилась выйти. Но с потолка спикировал здоровенный болт. С лязгом, напоминающим о быстротечности жизни, он упал мне под ноги. Хвала богам, что не на голову, — рассказала она.

По мнению женщины, рогатым «старичкам» место на свалке, а не на линии. Напомним, в июле в старом троллейбусе произошла трагедия: от удара током умер пес-поводырь у слепой хозяйки.

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