Новосибирский ХК «Сибирь» проиграл омскому «Авангарду» со счетом 1:2

Новосибирцы в первом матче КХЛ проиграли омичам. Фото: ХК Сибирь
Первый матч сезона КХЛ прошел 2 сентября в Омске. Игра закончилась не в пользу ХК «Сибирь»: он уступил «Авангарду» со счетом 1:2 в пользу соперника.
— Восемь удалений, единственная заброшенная шайба в меньшинстве - это пока основные моменты первого нашего матча сезона, — рассказали в группе хоккейного клуба.
Болельщики оказались недовольны матчем, но все же похвалили нападающего Алексея Яковлева за единственную от новосибирцев шайбу.
Следующая игра состоится 4 сентября: «Сибирь» сойдется с «Барысом» в Астане.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер