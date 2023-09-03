Новосибирский ХК «Сибирь» проиграл омскому «Авангарду» со счетом 1:2

Новосибирцы в первом матче КХЛ проиграли омичам. Фото: ХК Сибирь

Первый матч сезона КХЛ прошел 2 сентября в Омске. Игра закончилась не в пользу ХК «Сибирь»: он уступил «Авангарду» со счетом 1:2 в пользу соперника.

— Восемь удалений, единственная заброшенная шайба в меньшинстве - это пока основные моменты первого нашего матча сезона, — рассказали в группе хоккейного клуба.

Болельщики оказались недовольны матчем, но все же похвалили нападающего Алексея Яковлева за единственную от новосибирцев шайбу.

Следующая игра состоится 4 сентября: «Сибирь» сойдется с «Барысом» в Астане.

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