Сибирячка, собирающая грибы, провалилась в коллектор в лесу

Спасатели вытащили пенсионерку из коллектора. Фото: Спасатели МАСС

В лесу под Новосибирском 62-летняя пенсионерка, собиравшая грибы, провалилась в коллектор. Произошло это утром 3 сентября. К счастью, она сама позвонила спасателям и рассказала, что случилось

— Где именно в лесу она находится, женщина не смогла объяснить, знала только точку входа на улице Тайгинская. Спасатели нашли ее в километре от этого места, в противоположной стороне. Женщину извлекли из коллектора и эвакуировали до автомобиля скорой помощи, где она была передана бригаде врачей, — рассказали в группе «Спасатели МАСС».

Информация об открытом коллекторе передана в контролирующие органы. Напомним, 2 сентября спасатели пришли на выручку мужчине, который застрял в бетонных блоках.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске спасатели освободили застрявшего в бетонных блоках мужчину

Спасатели распилили бетонный блок (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер