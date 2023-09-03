Легендарный аэроглиссер Туполева нашелся на Обском море под Новосибирском

Аэроглиссер нашли на лодочной станции у Обского моря. Фото: Владимир Кириллов

В Бердске у одной из лодочных станций Обского моря нашли аэросани Туполева. Об уникальной находке рассказал общественник Владимир Кириллов. Как они оказались под Бердском - неизвестно.

Находка похожа на НЛО. Фото: Владимир Кириллов

— Вот такую «алюминиевую галошу» нашли. Аэроглиссер выпускался с 1965 года для труднодоступных районов СССР. Скорость по снегу до 100 км в час, по воде — около 80. Стоял сначала авиадвигатель от ПО-2, потом звездообразный от ЯК-12 , мощностью в 250 лошадиных сил. Судя по продольному редану, который был добавлен для облегчения выхода на глиссирование, этот экземпляр не из первых серий, — рассказал Владимир Кириллов на своей странице в соцсетях.

У машины авиационный мотор. Фото: Владимир Кириллов

Машину спроектировал инженер СибНИА им. Чаплыгина Глеб Махоткин, который потом ушел работать в КБ Туполева. Но вдохнуть жизнь в находку пока некому. Возможно, специалисты СибНИА заинтересуются реконструкцией уникального экземпляра.

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