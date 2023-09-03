«Была без очков»: под Новосибирском пропала 75-летняя пенсионерка в красной олимпийке

Женщина пропала под Новосибирском. Фото: группа «ЛизаАлерт Новосибирской области»

Под Новосибирском пропала 75-летняя пенсионерка, которой нужна медицинская помощь. Волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области разместили ориентировку в соцсетях:

— Пропала Татьяна Васильевна Высокос (Сергеева) в городе Обь под Новосибирском. С 3 сентября ее местонахождение неизвестно. На момент пропажи была без очков, —сообщили в отряде.

Женщина ростом около 160 см, худощавого телосложения, у нее русо-пепельные волосы и голубые глаза. Пенсионерка была одета в красную олимпийку, синие спортивные штаны, коричневые туфли.

Волонтеры просят сообщить информацию в службу 112 или на горячую линию 8 (800) 700-54-52.

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