«Мы общались за три часа до смерти»: подруга загадочно погибших близняшек в Омске готова прервать молчание

Подруга девушек решила подзаработать на интервью про них. Фото: соцсети

В Омске 31 августа нашли мертвыми двух сестер-близняшек. Девушек обнаружил дома муж одной из них, когда вернулся с работы. Новость быстро разлетелась по соцсетям, большинство людей с пониманием отнеслись к трагедии, однако нашлись и те, кто решил извлечь из ситуации материальную выгоду для себя.

Так, одна девушка попыталась подзаработать на разговоре с корреспондентом КП-Новосибирск, потребовав денег за интервью.

— Я общалась с девушками буквально за три часа до их смерти, мне известно достаточно много про то, что у них происходило в жизни, — ответила КП-Новосибирск подруга девушек.

При этом, пообщаться сибирячка была готова только за определенную плату, утверждая, что средства пойдут на организацию похорон.

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