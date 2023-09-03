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НовостиОбщество3 сентября 2023 8:19

Мошенники обманули жителя Новосибирской области на миллион рублей

На эти деньги он хотел купить автомобиль
Надежда РЫЖКИНА
Житель НСО перевел мошенникам свой заработанный миллион.

Житель НСО перевел мошенникам свой заработанный миллион.

Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

35-летний житель Карасукского района перевел мошенникам более миллиона рублей, на которые планировал купить автомобиль. В июне ему якобы из банка и сказали, то на его имя оформляется кредит на большую сумму. И предложили срочно снять все накопления, переведя их на безопасные счета.

— Карасучанин растерялся, помчался к банкомату и перевел деньги на разные счета. На связи с мошенником он оставался около 4 часов. Мужчину пытался остановить сотрудник банка, но потерпевший это проигнорировал. Лишь когда он вернулся домой, то понял, что его обманули, — сообщает «Горсайт».

В полиции объяснили, что не всегда получается установить личности мошенников и вернуть похищенное мошенническим путем.

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