Мошенники обманули жителя Новосибирской области на миллион рублей

Житель НСО перевел мошенникам свой заработанный миллион. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

35-летний житель Карасукского района перевел мошенникам более миллиона рублей, на которые планировал купить автомобиль. В июне ему якобы из банка и сказали, то на его имя оформляется кредит на большую сумму. И предложили срочно снять все накопления, переведя их на безопасные счета.

— Карасучанин растерялся, помчался к банкомату и перевел деньги на разные счета. На связи с мошенником он оставался около 4 часов. Мужчину пытался остановить сотрудник банка, но потерпевший это проигнорировал. Лишь когда он вернулся домой, то понял, что его обманули, — сообщает «Горсайт».

В полиции объяснили, что не всегда получается установить личности мошенников и вернуть похищенное мошенническим путем.

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