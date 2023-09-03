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НовостиОбщество3 сентября 2023 7:21

Дожди до выходных: со следующей недели в Новосибирск придет холодная пасмурная погода

+16 градусов и дожди до выходных обещают синоптики в Новосибирске
Надежда РЫЖКИНА
С 4 сентября в Новосибирске начнутся долгие дожди.

С 4 сентября в Новосибирске начнутся долгие дожди.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Лето в Новосибирске закончилось, пришла прохладная осень. Прогноз синоптиков на следующую неделю не радует: все ближайшие дни будет идти сплошной дождь.

— Днем в понедельник, 4 сентября, температура воздуха поднимется до +21 градуса, с 5 сентября понизится до +17, 7 сентября будет +15 градусов. Температура ночью в среднем составит +8…+10 градусов. До пятницы ночью и днем ожидается небольшой дождь, — сообщает Росгидрометцентр.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», дожди также будут идти всю неделю. В понедельник еще будет жарко, до +21 градуса, но уже днем сгустятся тучи и начнется гроза. Пройдут дожди также во вторник и четверг, в среду и пятницу сервис осадков не обещает.

Жаркую погоду в начале недели обещает и сайт Gismeteo, но со вторника похолодает до +16…+18. Небольшие дожди будут идти до пятницы, ожидаются осадки и в воскресенье, 10 сентября.

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