Под Новосибирском покупатели избили продавщицу в магазине товаров для детей

Отец ребенка напал на продавца при попытке закрыть магазин. Фото: Группа «Инцидент. Новосибирск» «ВКонтакте»

Под Новосибирском покупатели избили продавца магазина игрушек и товаров для детей. Драка произошла перед 1 сентября:

— Покупателям показалось, что продавец смотрит на ребенка во время примерки, а она следила, чтобы ничего не унесли. Городок небольшой, народ шумит, случай уже не первый. Продавец написала заявление в полицию, — сообщил очевидец в группе «Инцидент. Новосибирск».

На видеоролике женщина пытается закрыть дверь в магазин, мать ребенка начинает ей мешать. Внезапно подбегает мужчина и бьет продавца:

— Они стали угрожать мне. Я пошла, пыталась ролль-ставни на входе закрыть. Они открывали. Внезапно из-за двери выскочил мужчина, ударил меня — я прям упала. А потом он через 10 минут прибежал снова и начал оскорблять меня, я ему влепила пощечину. Он схватил меня за волосы начал таскать, бить, — рассказала потерпевшая на видео.

В полиции прокомментировали конфликт:

— В полицию поступило заявление от одной из участниц конфликта 1 сентября, сам конфликт случился раньше. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Все обстоятельства устанавливаются, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber