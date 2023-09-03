1400 световых лет от нас: новосибирец снял на Алтае далекую туманность

Туманность Волчья Пещера. Фото: Алексей ПОЛЯКОВ
Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков продолжает делится снимками из поездки на Алтай, где он фотографировал и записывал на видео картины звездного неба. Он заснял две туманности — Темную акулу и Волчью Пещеру в созвездии Цефея.
— На съемку Темной Акулы ушло 5,5 часов, а Волчьей пещеры — 3,5 часа. Кадры делал в Куральской степи. Небо отличное становится видно в километрах 15-20 от любого населенного пункта, — поделился Алексей Поляков.
Туманность Темная Акула. Фото: Алексей ПОЛЯКОВ
Первая туманность расположилась в 650 световых лет от нас, а вторая — в 1400. Их причудливые очертания, похожие на дым от сигареты, создаются за счет межзвездной пыли и газа. Напомним, ранее фотограф выложил таймлапс звездного неба над степями Алтая.
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