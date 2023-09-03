«За хозяином ходил по пятам»: кот Ксерокс прошел трудности вместе с бойцом СВО

Кот Ксерокс помогал бойцам в трудное время. Фото: предоставлено героем публикации

Боец СВО из Бийска с позывным Чубака рассказал трогательную историю о том, как прошёл трудности вместе с котом Ксероксом. В штабе мужчина узнал, что окотилась местная кошка: у самого слабого черно-белого котенка шансов на выживание практически не было.

— Местные жители купили для малыша лекарства от глистов в Луганске. Котенок оклемался, сначала его кормили из пипетки, потом он перешел на паек солдата. За своим хозяином ходил за ним по пятам. При этом по углам не прятался, был рядом со своими, так и получил первую контузию, когда по нашим стрелял танк. Чубаку тогда увезли в госпиталь, после которого он вернулся на боевые позиции, и отыскал своего друга, который дождался его, — рассказывает «Бийский рабочий».

Все невзгоды Ксерокс переносил мужественно, но в декабре под обстрелом сломал лапу. После второго ранения Чубака не стал рисковать другом и в апреле, когда вернулся на отпуск в Бийск, забрал кота с собой.

В Бийске пушистик хорошо поправился, по-прежнему не привередлив в еде, а еще дарит улыбки родителям бойца. Часто он ведет себя как собака, ничуть не уступая ей в верности.

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