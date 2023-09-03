В Новосибирске спасатели освободили застрявшего в бетонных блоках мужчину

Спасатели освободили ногу мужчины. Фото: Спасатели МАСС

В Новосибирске спасатели МАСС освободили 31-летнего мужчину, который застрял в бетонных блоках. Инцидент случился вечером 2 сентября в Октябрьском районе:

- Спасатели МАСС выезжали на улицу Грибоедова, где у мужчины застряла нога между бетонными блоками. При помощи специального инструмента ногу деблокировали, - сообщили в Telegram-канале спасатели МАСС.

Мужчина не пострадал и отказался от госпитализации.

Напомним, 1 сентября спасатели МАСС вытащили из воды мужчину, который дрейфовал на бревне по Оби. Он хотел перейти реку вброд, но по счастливой случайности чуть не утонул, его вовремя заметили рыбаки.

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