«Сыновья были в восторге»: под Новосибирском облако в виде пера восхитило школьников

Облако в виде пера удивило школьников на 1 сентября. Фото: Предоставлено Натальей Зеленцовой

Под Новосибирском необычное облако в виде пера украсило небо в День знаний. Родители детей сняли необычное явление в селе Верх-Тула:

— Около 16.15 я поехала за дочкой в садик, в небе было огромное облако — очень красивое. Оно продержалось минут 40, сыновья были в восторге! Они учатся в 3-м и 4-м классе, так интересно все совпало с 1 сентября, — рассказала КП-Новосибирск Наталья Зеленцова.

Метеорологи объяснили, как появляются подобные облака:

— Это перистые облака. Они так выглядят, потому что находятся на высоте от 3,5 до 5 километров, то есть там, где дует достаточно сильный ветер и «размывает» их по небу, — объяснил ведущий инженер-метеоролог Западно-Сибирского Гидрометцентра Дмитрий Федотко.

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