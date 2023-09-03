В Новосибирске волонтеры нашли пропавшую 85-летнюю пенсионерку в розовых тапочках

Женщину нашли в течение дня. Фото: Поисковой отряд ЛизаАлерт Новосибирской области.

В Новосибирске волонтеры нашли пропавшую пенсионерку в розовых тапочках. 85-летняя женщина ушла из дома 2 сентября.

- Женщина найдена, жива! Спасибо всем, кто смог принять участие в поиске и был готов выехать, - сообщили в поисковом отряде ЛизаАлерт Новосибирской области.

Пенсионерка вышла из дома в неизвестном направлении, была одета в светлую ветровку, синие бриджи и светло-розовые тапочки. Женщина нуждалась в медицинской помощи, ее быстро нашли.

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