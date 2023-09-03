В Новосибирской области 3 сентября придут дожди и грозы

В Новосибирскую область 3 сентября придут дожди и грозы. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирскую область 3 сентября придут дожди и грозы. Об этом сообщают синоптики.

— В воскресенье ожидается переменная облачность, временами небольшой дождь, днем местами гроза, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Температура воздуха ночью составит +11…+13 градусов, днем потеплеет до +20…+22. Ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду.

Синоптики Яндекс. Погоды дают схожий прогноз, хоть и обещают новосибирцам пасмурную, но сухую погоду.

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