В Новосибирской области 3 сентября придут дожди и грозы

В Новосибирскую область 3 сентября придут дожди и грозы.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Новосибирскую область 3 сентября придут дожди и грозы. Об этом сообщают синоптики.
— В воскресенье ожидается переменная облачность, временами небольшой дождь, днем местами гроза, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Температура воздуха ночью составит +11…+13 градусов, днем потеплеет до +20…+22. Ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду.
Синоптики Яндекс. Погоды дают схожий прогноз, хоть и обещают новосибирцам пасмурную, но сухую погоду.
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