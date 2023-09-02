В Новосибирске на Речном вокзале вновь ремонтируют лестницу. Фото: мэрия Новосибирска

В Новосибирске возобновили ремонт лестницы на Речном вокзале. К работам приступили в субботу, 2 сентября.

- Сегодня подрядчик приступил к работам по облицовке гранитными плитами ступеней, промежуточных площадок и парапета, - сообщили в мэрии города.

В рамках ремонта также будет обустроен колясочный спуск, установлены поручни и перила из нержавеющей стали.

Напомним, сделать ремонт лестницы пытаются не в первый раз. Одна из реконструкций проводилась в мае текущего года. Тогда у отремонтированной лестницы ступени начали рушится сразу после ремонта. Администрация расторгла контракт и нашла другого подрядчика. МКУ ДЭУ-1 ремонтирует подъем за 1,2 миллиона рублей. В июне был завершен первый этап реконструкции, и лестницу открыли для пешеходов.

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