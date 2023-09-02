В Новосибирске поклонники Юрия Шатунова устроили автопробег. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

2 сентября в Новосибирске прошел автопробег, приуроченный к празднованию дня рождения Юрия Шатунова. 6 сентября 2023 года певец мог отметить свой 50-летний юбилей.

Автопробег приурочили его к юбилею певца. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

В акции приняли участие девушки и женщины. На них были надеты белые футболки с изображением певца. В руках - белые флаги, также с портретом кумира. Они исполнили песни Юрия Шатунова в разных частях города.

Поклонники исполнили песни Юрия Шатунова в разных частях города. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Напомним, певца не стало 23 июня 2022 года. 6 сентября ему исполнилось бы 50 лет. К этой дате семья исполнителя планирует установить бронзовый памятник в полный рост на Троекуровском кладбище. Юбилей певца в стране отпразднуют десятками мероприятий. В том числе пройдут различные акции, организованные поклонниками.

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