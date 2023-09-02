Под Новосибирском пропала женщина на красной «Тойоте».

В селе Тальменка, Искитимского района Новосибирской области ищут 52-летнюю Елену Игоревну Заляднову. Ее местонахождение неизвестно с 30 августа.

По информации поискового отряда «ЛизаАлерт», Елена Игоревна имеет плотное телосложение, рост 175 сантиметров. Волосы светло-русые с темным мелированием, глаза карие.

В день исчезновения уехала на автомобиле «Тойота Королла» красного цвета.

Всех, кто владеет какой-либо информацией об исчезновении женщины, просят обращаться по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 или 112.

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