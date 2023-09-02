Погибли двое: в Новосибирске «ЛАДА» выехала на встречку и влетела в грузовик

На месте происшествия скончались водитель «ЛАДЫ» и его 37-летний пассажир. Фото: тг «Дороги с Кузнецовым»

В Карасукском районе Новосибирска «ЛАДА» выехала на встречку и влетела в грузовик. Авария произошла около шести вечера на 425 километре автодороги К-17Р.

27-летний водитель «ВАЗ» двигался в сторону Карасука. По неизвестным причинам выехал на встречную полосу и влетел в грузовик DAF.

На месте происшествия скончались водитель «ЛАДЫ» и его 37-летний пассажир.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции и МЧС.

Напомним, 1 сентября в Новосибирске произошла авария со скорой. Машина скорой помощи ехала на вызов со специальными сигналами. По дороге к пациенту машина столкнулась с автомобилем «Ниссан Экстрейл».В ДТП пострадали два фельдшера и водитель.

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