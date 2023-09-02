Под Новосибирском пропала 68-летняя пенсионерка в сиреневой кофте и очках

В городе Бердск Новосибирской области ищут 68-летнюю Галину Ивановну Бойченко. Фото: "ЛизаАлерт НСО"

В городе Бердск Новосибирской области ищут 68-летнюю Галину Ивановну Бойченко. Женщина пропала в субботу, 2 сентября.

— Вышла из дома и до настоящего времени не вернулась. Идет активное распространение ориентировки в сети, — сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирской области».

Приметы: рост 168 сантиметров, нормальное телосложение, седые волосы, карие глаза. Носит очки. На момент своего исчезновения была одета в бежевый жилет, сиреневую вязаную кофту, синие штаны и серые кроссовки.

Если вы знаете что-нибудь о том, где может находиться Галина Ивановна или вы просто видели ее на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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