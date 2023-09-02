Новосибирцы рассказали, зачем к ним на линейку 1 сентября приходил Дед Мороз

В Новосибирске в школу № 216 на Плющихинском жилмассиве пришел Дед Мороз. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске в школу № 216 на Плющихинском жилмассиве пришел Дед Мороз. Он поучаствовал в линейке на 1 сентября. Родители местных учеников рассказали, в чем была задумка.

— В целом идея была такая: новый год он не только в январе, сейчас тоже новый, только учебный год и поэтому дед мороз пришел поздравить всех с новым учебным годом. Ну и песню спел — там переделка была песни «Дискотеки Аварии» именно со школьной тематикой, — рассказала КП-Новосибирск мама одного из учеников Татьяна.

Женщина отметила, что это был интересный способ разбавить официальное мероприятие и очень понравился детям.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber