Школьник из Новосибирска попросил Владимира Путина о совместном фото

Участник открытого урока «Разговор о важном» Глеб Егоренков из Новосибирска попросил о фото президента России Владимира Путина.

Сначала Глеб рассказал о важности внедрения в школьную программу дополнительных уроков по нанотехнологии и генетике. А затем задал главный вопрос урока.

- Вообще, я сейчас, наверное, выражу мнение всех ребят здесь, что разговор и встреча с Вами была очень познавательной, увлекательной и интересной. Я считаю, что встреча не была бы до конца завершённой, если бы мы все не сделали с Вами общую фотографию, - попросил юный новосибирец.

Глава государства пообещал Глебу общую фотографию. Он отметил, что фото поможет сплотить всех участников урока и станет официальным документом их коллектива.

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