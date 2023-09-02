Депутат Горсовета Новосибирска Наталья Пинус уехала в Черногорию. Фото: Совет депутатов города Новосибирска

Депутат Горсовета Новосибирска Наталья Пинус уехала в Черногорию. Об этом она сообщила на своей страние в соцсетях.

- Этот сентябрь мы с младшими детьми встретили в Будве. Пока депутатские полномочия не слагаю. Помощники работают на округе. Я с ними на связи, - написала она ВКонтакте.

Ранее на странице Натальи появилась информация о продаже усадьбы в поселке Морозово.

Наталья Пинус является независимым депутатом и не входит ни в одно депутатское объединение. Депутат занимается округом №45.

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