Под Новосибирском нашли пенсионерку, заблудившуюся в лесу

В селе Кубовая Новосибирской области пропала 64-летняя пенсионерка. Фото: "ЛизаАлерт НСО"

В селе Кубовая Новосибирской области пропала 64-летняя пенсионерка. Ее поиски вели волонтеры и полиция. К счастью, они завершились благополучно.

— Найдена, жива! Спасибо всем, кто смог принять участие в поиске и был готов выехать, распространял информацию в сети и делал репосты, — сообщили в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирской области».

Напомним, женщина ушла в лес утром в субботу, 2 сентября и не вернулась. Тогда близкие забили тревогу и обратились за помощью.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber