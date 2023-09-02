В Новосибирске 3 сентября ожидается магнитная буря

В Новосибирске в воскресенье, 3 сентября, ожидается магнитная буря. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске в воскресенье, 3 сентября, ожидается магнитная буря. Об этом сообщается в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

По данным ученых, буря может достигать уровня g1, что считается слабым. Начнутся изменения в магнитосфере в шесть утра и продляться до шести вечера. Острее всего ощущаться буря может с десяти до одиннадцати часов утра.

С особым вниманием к магнитным бурям стоит отнестись людям метеозависимым, страдающим заболеваниями сердца, а также пожилым и детям. В этот период рекомендуется ограничить физнагрузки.

Синоптики обещают на 3 сентября дождливую погоду, температуру в районе +20…+22 градусов и ветер 3-8 метров в секунду.

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