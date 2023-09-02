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НовостиОбщество2 сентября 2023 11:39

«Период осеннего птицепада»: биолог рассказал почему в Новосибирске находят мертвых птиц

Биолог рассказал почему жители Новосибирска находят мертвых птиц
Полина ШЕВЧЕНКО
Биолог рассказал почему жители Новосибирска находят мертвых птиц.

Биолог рассказал почему жители Новосибирска находят мертвых птиц.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Новосибирска все чаще стали замечать мертвых птиц под окнами домов. Что происходит с пернатыми рассказал КП-Новосибирск биолог Алексей Яновский.

- С конца августа идет пролет мелких птиц: синиц, поползней и других. Они разбиваются о стеклянные поверхности. В Новосибирске ведь очень много больших окон, стеклянных стен. Я называю это время периодом осеннего птицепада, - рассказал КП-Новосибирск биолог.

По словам Алексея Яновского, подобным способом разбивается только «молодежь». Взрослые же птицы имеют достаточный опыт, чтобы избегать столкновения.

В целом, это стандартная картина для осеннего периода.

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