«Период осеннего птицепада»: биолог рассказал почему в Новосибирске находят мертвых птиц

Биолог рассказал почему жители Новосибирска находят мертвых птиц. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Новосибирска все чаще стали замечать мертвых птиц под окнами домов. Что происходит с пернатыми рассказал КП-Новосибирск биолог Алексей Яновский.

- С конца августа идет пролет мелких птиц: синиц, поползней и других. Они разбиваются о стеклянные поверхности. В Новосибирске ведь очень много больших окон, стеклянных стен. Я называю это время периодом осеннего птицепада, - рассказал КП-Новосибирск биолог.

По словам Алексея Яновского, подобным способом разбивается только «молодежь». Взрослые же птицы имеют достаточный опыт, чтобы избегать столкновения.

В целом, это стандартная картина для осеннего периода.

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