В Новосибирске установят два новых комплекса фиксации ПДД. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске появятся два новых комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

За установку устройств заказчик готов заплатить 26,1 миллиона рублей.

Один комплекс появится на пересечении улиц Гоголя и Селезнева. Он будет фиксировать нарушения ПДД со стороны Ипподромской, Ермака, Аллейской, парка «Березовая Роща». Второй комплекс установят на пересечении улиц Дачная и Дуси Ковальчук. Он зарегистрирует нарушения со стороны площади Калинина, улиц Вавилова, Тимирязева.

Прибор зафиксирует превышение скорости, проезд на «красный», выезд за стоп-линию, заезд на встречную полосу или трамвайные пути, игнорирование дорожных знаков и разметки и другие нарушения.

Определить подрядчика планируется до 11 сентября. Работы по установке необходимо выполнить в срок с даты подписания контракта по 15 апреля 2024 года.

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