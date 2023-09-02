«Три человека в больнице»: в городе Обь случилось массовое ДТП

В городе Обь случилось массовое ДТП. Фото: "АСТ-54"

В городе Обь случилось массовое ДТП. Авария произошла в субботу, 2 сентября. По словам очевидцев, столкнулись три авто.

— Возле микрорайона Геодезия на Энергетиков, 1, случилась авария, в которой поучаствовали водители кроссовера mazda cx-7, универсала toyota probox и автомобиля subaru forester. Движение на данном участке затруднено. На месте работают сотрудники МЧС, экипаж скорой помощи и наряд ДПС, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

По словам очевидцев, в больницу доставили трех человек с различными травмами. Все они были из разных автомобилей.

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